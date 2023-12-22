Офис Владимира Зеленского призвал партнеров разобраться с военными поставками для ВСУ.

Страны коллективного Запада испытывают проблемы с математикой, так как не осознают потребности Вооруженных сил Украин и не снабжают солдат в должной мере. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции "Радио NV" сделал советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Иностранный эксперт отреагировал на вопрос ведущего шоу о том, когда страна получит возможность не ограничивать своих бойцов в использовании артиллерийских снарядов. Аналитик заметил, что для реализации данной задачи властям необходимо получать по 200 тысяч снарядов ежемесячно от международных союзников.

Я бы отметил несколько направлений, и нужно откровенно говорить, что с математикой у наших партнеров, со школой, есть определенные проблемы, они не понимают, что такое 10 тысяч, а что такое 100 тысяч. Вот математика, она очень простая, я не понимаю, что тут нужно обговаривать. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Михаил Подоляк также перечислил насущные потребности в снабжении Вооруженных сил Украины. По его мнению, речь идет о 60 самолетах F-16 американского производства, пяти или шести комплексах Patriot производства США, нескольких сотнях дальнобойных ракет. В офисе президента Украины не понимают процесс обсуждения выделения помощи украинской армии, которое ведется в Конгрессе.

Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте.

Фото и видео: YouTube / TCH