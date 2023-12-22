Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте

В офисе Зеленского оценили обстановку на поле боя для ВСУ.

Вооруженные силы Украины в настоящее время находятся в стагнации на передовой линии в региональном конфликте. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции "Радио NV" сделал советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Иностранный эксперт полагает, что назначение на должностной пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны бывшего главы Службы внешней разведки Александра Ливиненко вместо Алексея Данилова позволит властям усилить "аналитическую составляющую" в сложившихся на фронте условиях.

Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация - это как раз удорожание сражений. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Дополнительно гость шоу ответил на уточняющий вопрос ведущего о том, что Подоляк имеет в виду, говоря о стагнации для армии. Аналитик заметил, что речь идет о недостатке ресурсов для проведения эффективных наступательных действий на территории на тактическом уровне, а также проведение бойцами исключительно оборонительных операций и медленные поставки нужного вооружения Киеву со стороны международных союзников.

Подоляк заявил, что Украина непричастна к теракту в "Крокус Сити Холле".

Фото и видео: YouTube / Radio NV