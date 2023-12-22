Подоляк заявил, что Украина непричастна к теракту в "Крокус Сити Холле"

В Киеве заметили, что не применяют методы боевиков в конфликте с Россией.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевский режим непричастен к нападению преступников, произошедшем вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холл", расположенном на территории подмосковного Красногорска. Причастность Украины к теракту в "Крокусе" ранее отрицали также сотрудники Белого дома в Вашингтоне. Подоляк записал видеообращение, опубликованное в его социальных сетях, в котором он отметил, что его страна никогда не использовала подобные террористические методы в противостоянии с Москвой.

Относительно событий в "Крокус Сити" в российском Подмосковье, где сегодня произошла стрельба, террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем, Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям. Михаил Подоляк, помощник офиса главы Украины

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