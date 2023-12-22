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Подоляк заявил, что Украина непричастна к теракту в "Крокус Сити Холле"

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В Киеве заметили, что не применяют методы боевиков в конфликте с Россией.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевский режим непричастен к нападению преступников, произошедшем вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холл", расположенном на территории подмосковного Красногорска. Причастность Украины к теракту в "Крокусе" ранее отрицали также сотрудники Белого дома в Вашингтоне. Подоляк записал видеообращение, опубликованное в его социальных сетях,  в котором он отметил, что его страна никогда не использовала подобные террористические методы в противостоянии с Москвой.

Относительно событий в "Крокус Сити" в российском Подмосковье, где сегодня произошла стрельба, террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем, Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям.

Михаил Подоляк, помощник офиса главы Украины

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: крокус сити холл, михаил подоляк, теракт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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