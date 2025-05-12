Жительницу Петербурга задержали за оправдание теракта в Москве

Комментарий в мессенджере стоил петербурженке уголовного дела.

В Петербурге задержана местная жительница по обвинению в публичном оправдании терроризма. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. По версии следствия, 22 марта 2024 года, в день теракта в московском концертном зале, женщина оставила комментарий в одном из мессенджеров под новостью о трагедии. В сообщении содержалась положительная оценка действий террористов, совершивших массовое убийство.

Задержание прошло при силовой поддержке полиции. В квартире обвиняемой проведён обыск, изъяты электронные устройства. Ей уже предъявлено официальное обвинение. Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV