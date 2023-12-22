Михаил Подоляк рассказал о своем желании.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал власти страны совершать как можно большее количество террористических атак на российские при граничные территории. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире YouTube-канала местного журналиста Василия Голованова. Гость шоу публично выразил собственное желание о том, чтобы граждане России, находящиеся на приграничных территориях, постоянно проживали бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.

Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий РФ, для того чтобы Россия ощущала, что такое конфликт в XXI столетии. Михаил Подоляк, эксперт

В Киеве считают, что Макрон перевел дискуссию о помощи Запада Украине на другой уровень.

Фото и видео: YouTube / ГОЛОВАНОВ