Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал власти страны совершать как можно большее количество террористических атак на российские при граничные территории. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире YouTube-канала местного журналиста Василия Голованова. Гость шоу публично выразил собственное желание о том, чтобы граждане России, находящиеся на приграничных территориях, постоянно проживали бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.
Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий РФ, для того чтобы Россия ощущала, что такое конфликт в XXI столетии.
Михаил Подоляк, эксперт
В Киеве считают, что Макрон перевел дискуссию о помощи Запада Украине на другой уровень.
Фото и видео: YouTube / ГОЛОВАНОВ
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