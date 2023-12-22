В Киеве считают, что Макрон перевел дискуссию о помощи Запада Украине на другой уровень

Михаил Подоляк прокомментировал вероятность отправки Европой военных для поддержки ВСУ.

Высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных военнослужащих на территорию Украины переводит дискуссию о помощи международных союзников киевского режима на иной уровень. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Иностранный специалист считает, что европейский политический лидер имел в виду отправку партнерам консультантов и инструкторов, а также работников, занимающихся обслуживанием натовской техники.

Макрон перевел дискуссию на другой уровень. Он говорит уже не только об оружии, но и про конкретных людей. И Зеленский сказал, что готов это обсуждать Михаил Подоляк, сотрудник офиса главы Украины

Советник главы офиса президента Украины добавил, что речь идет о военнослужащих из стран европейского региона, а не США.

"Унизим украинцев": в офисе Зеленского сделали жесткое заявление.

Фото и видео: YouTube / ТСН