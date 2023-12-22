Михаил Подоляк рассказал о проблеме с украинским зерном в ЕС.

Польские фермеры протестуют на государственной границе с Украиной ради того, чтобы, в том числе, унизить жителей соседней страны. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TCH сделал советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении – я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно <…> — они решили: "А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев. Михаил Подоляк, эксперт

Подоляк упрекнул польское население. Он заметил, что в Варшаве не считают противостояние России "достойным делом", а также думают лишь о том, как получать для себя доход, чтобы семьи внутри государства жили хорошо и не думали при этом об украинских проблемах.

Подоляк уклонился от ответа на вопрос о работе его родного брата на спецслужбы России.

Фото и видео: YouTube / TCH