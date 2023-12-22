Подоляк уклонился от ответа на вопрос о работе его родного брата на спецслужбы России

В офисе украинского президента не ответили на вопрос со связями в Москве.

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о работе его родного брата на российские спецслужбы и его проживании в Москве. Соответствующий вопрос иностранцу задал ведущий в рамках эфира на YouTube-канале Александра Плющева (внесен на территории России в реестр иностранных агентов).

Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Михаил Подоляк, советник главы Украины

В продолжении диалога Михаил Подоляк пояснил, что не общается с теми людьми, которые во времена Советского Союза выбрали для проживания другие союзные республики, а не Украину. Он добавил, что у многих граждан Украины есть родственники на территории РФ, однако совершенно не факт, что с этими людьми хоть кто-то из украинцев в реальности общается. В завершение этой темы Михаил Подоляк призвал людей проверять информацию.

Подоляк: от Сырского ждут аудита 1 млн мобилизованных.

Фото и видео: YouTube / Alexandr Plushev