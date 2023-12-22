Закон об иноагентах может навредить процессу вступления Грузии в Евросоюз

Петер Стано оценил законопроект как препятствие по евроинтеграции Грузии.

Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует принципам Европейского союза и может иметь последствия для вступления этого государства в региональное содружество. Такое заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС, пресс-секретарь главы МИД Жозепа Борреля Петер Стано. Иностранцу предложили ответить на вопрос о том, как одобрение документа в Тбилиси может сказаться на перспективе вступления Грузии в состав Евросоюза. Стано заметил, что указанный шаг не подходит к тому, что руководство ЕС ждет от Грузии.

Мы просим страну отказаться, так как, если появятся элементы, которые не соблюдают европейские принципы, не соответствуют европейским устремлениям, мы займем ясную позицию. Петер Стано, пресс-секретарь главы ЕК

Ранее стало известно о том, что митингующие против принятия законопроекта об иноагентах местные жители Грузии планировали штурмовать Дом правительствав столице.

В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей.

Фото и видео: European Commission