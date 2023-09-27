В ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей

Петер Стано оценил ситуацию в непризнанной республике.

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил о том, что власти Азербайджана пока что не предоставило доступ независимым международным наблюдателям для мониторинга ситуации на территории Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе.

Мы призываем Азербайджан предоставить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения необходимой помощи, а также независимого мониторинга происходящего, в частности того, как относятся к населению… Пока такой доступ обеспечен не был. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Иностранный представитель пресс-службы МИД ЕС уточнил, что Евросоюз выступает за всеобщую амнистию для Вооруженных сил Нагорного Карабаха, которые согласились на прекращение огня с Баку. Петер Стано подчеркнул, что миру важно обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается в непризнанной республике. На текущий момент Еврокомиссия уже выделила подобную помощь, государства ЕС готовы сделать это в индивидуальном порядке..

В ЕС сообщили об отсутствии решений по возможным санкциям против Азербайджана.

Фото и видео: European Commission