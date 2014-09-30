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В ЕС сообщили об отсутствии решений по возможным санкциям против Азербайджана

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Петер Стано оценил действия ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе.

Страны - члены Евросоюза оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе в связи с проводимой антитеррористической операцией Азербайджана, поэтому на текущий момент решений по возможным санкциям против Баку пока нет. Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сделал на регулярном брифинге в Брюсселе. Эксперт подчеркнул, что любые ограничения в отношении государств принимаются участниками ЕС единогласно, а процесс остается конфиденциальным.

Нет решения стран - членов ЕС по конкретным мерам, они сейчас оценивают ситуацию.

Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что свыше 60 европейских депутатов из Европарламента написали письмо главе верховной дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. В тексте политики спросили о том, какие именно санкции ЕС собирается ввести против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. 

В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана.

Фото и видео: European Commission

Теги: азербайджан, евросомиссия, евросоюз, мид, нагорный карабах, петер стано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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