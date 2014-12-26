В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на регулярном брифинге в Брюсселе заявил о том, что в Евросоюзе приняли к сведению сообщения о приостановке военных действий в Нагорном Карабахе, а дипломаты надеются, что Азербайджан прекратит свою операцию на указанной территории.
Мы приняли к сведению последние заявления азербайджанского министерства обороны о том, что было достигнуто соглашение по прекращению огня. Надеемся, это будет соблюдаться, что Азербайджан прекратит военные действия.
Петер Стано, сотрудник МИД ЕС
В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку.
Фото и видео: European Commission
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