  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:07
146
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана

0 0

Петер Стано оценил действия Баку в регионе конфликта.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на регулярном брифинге в Брюсселе заявил о том, что в Евросоюзе приняли к сведению сообщения о приостановке военных действий в Нагорном Карабахе, а дипломаты надеются, что Азербайджан прекратит свою операцию на указанной территории.

Мы приняли к сведению последние заявления азербайджанского министерства обороны о том, что было достигнуто соглашение по прекращению огня. Надеемся, это будет соблюдаться, что Азербайджан прекратит военные действия.

Петер Стано, сотрудник МИД ЕС

В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку.

Фото и видео: European Commission

Теги: азербайджан, еврокомиссия, евросоюз, мид, нагорный карабах, петер стано
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии