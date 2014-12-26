В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку

Петер Стано оценил ситуацию в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано на регулярном брифинге в Брюсселе не стал комментировать призыв некоторых депутатов из Европарламента о введении санкционного давления против Азербайджана на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о возможных ограничениях в отношении Баку.

Введение санкций находится в компетенции стран ЕС. Петер Стано, сотрудник МИД ЕС

Напомним, что Баку 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в регионе Нагорного Карабаха. Условием для установления мира Азербайджан назвал полный вывод армянских Вооруженных сил из участка и роспуск непризнанных властей в городе Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией. Власти страны доавили, что армянских боевых подразделений в Карабахе нет.

ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном.

Фото и видео: European Commission