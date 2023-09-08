ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Петер Стано рассказал об обеспокоенности Брюсселя другими вопросами.

В Европейской комиссии не стали комментировать возможные последствия от использования на Украине боеприпасов с обедненным ураном для населения и экологии этой и соседних стран. Брюссель только указал СМИ на необходимость обеспечить киевскому режиму возможность защищаться на территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель местной внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Поскольку мы в Брюсселе, я не буду отвечать за наших трансатлантических партнеров по поводу поставок оружия на Украину… Я бы не стал переживать из-за того, что союзники поставляют Украине для того, чтобы она смогла защититься. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Эксперт полагает, что по-настоящему ЕС стоит беспокоиться стоит о ситуации на Запорожской АЭС, которую в текущий момент контролирует Россия. Петер Стано добавил, что обеспокоенность Евросоюза также явазана с вопросом выживания Украины.

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Фото и видео: European Commission