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В ЕС заявили, что пытаются придумать, как вернуть Россию в зерновую сделку

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Петера Стано оценил вероятность продления черноморского соглашения.

Европейская комиссия работает с международными партнерами в целях того, чтобы найти возможности вернуть Москву в зерновую сделку. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель местной внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Чиновники отреагировал на вопрос СМИ о том, готов ли регион облегчить заход российских морских судов с продовольствием и удобрениями в порты и разморозить активы российских производителей удобрений.

Конечно, мы работаем с нашими партнерами, чтобы найти возможности для возвращения России в зерновую сделку.

Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что действие черноморской инициативы прекратилось с 18 июля, а Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина.

Фото и видео: European Commission

Теги: евросоюз, зерновая сделка, мид, петер стано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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