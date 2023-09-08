В ЕС заявили, что пытаются придумать, как вернуть Россию в зерновую сделку

Петера Стано оценил вероятность продления черноморского соглашения.

Европейская комиссия работает с международными партнерами в целях того, чтобы найти возможности вернуть Москву в зерновую сделку. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель местной внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Чиновники отреагировал на вопрос СМИ о том, готов ли регион облегчить заход российских морских судов с продовольствием и удобрениями в порты и разморозить активы российских производителей удобрений.

Конечно, мы работаем с нашими партнерами, чтобы найти возможности для возвращения России в зерновую сделку. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что действие черноморской инициативы прекратилось с 18 июля, а Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

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Фото и видео: European Commission