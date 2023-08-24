Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина

Петер Стано прокомментировал трагедию, которая произошла вчера.

Евросоюз не располагает достоверной информацией по инциденту, который произошел с самолетом основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, поэтому не будет комментировать его и его возможные последствия. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

Мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой, как утверждается, погиб Евгений Пригожин - глава группы "Вагнер", члены его окружения, экипаж… Однако, как и много другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это. Петер Стано, сотрудник МИД ЕС

Напомним, что по информации МЧС РФ, в среду вечером 23 августа вблизи Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.

У "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге организовали стихийный мемориал.

Фото и видео: European Commission