У "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге организовали стихийный мемориал

Горожане несут цветы и свечи к зданию, там же появился большой баннер, посвящённый "музыкантам".

В Северной столице появилось несколько стихийных мемориалов после сообщения о крушении самолёта Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), принадлежавшего Евгению Пригожину. В том числе, горожане несут цветы и свечи к зданию "ЧВК Вагнер Центра", там же появился большой баннер, посвящённый "музыкантам".

Также мемориал организован у кафе "Патриот" на Университетской набережной, которое также связывают с именем Пригожина.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в Тверской области. В опубликованном Росавиацией списке пассажиров числится и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Комиссия Росавиации установит обстоятельства и причины произошедшего. СК РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Ранее мы сообщили о том, что фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения.

Видео: ВКонтакте / Куб Медиа