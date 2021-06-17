Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения

Рядом с ним работают спецслужбы.

Один из фрагментов разбившегося самолета Embraer Legacy, на котором, по данным Росавиации, находился Евгений Пригожин, нашли в поселке Куженкино Тверской области. Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, вечером 23 августа МЧС сообщило о падении частного самолета. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли в результате крушения.

Место, где был обнаружен фрагмент самолета, оцепила полиция. Рядом с ним работают спецслужбы.

Ранее мы сообщали, что по факту крушения бизнес-джета в Тверской области возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / РИА Новости