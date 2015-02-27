По факту крушения бизнес-джета в Тверской области возбуждено уголовное дело

Кроме того, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил смерть Евгения Пригожина и командира "ЧВК Вагнер" Дмитрия Уткина.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту крушения бизнес-джета в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 23 августа.

Кроме того, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил смерть Евгения Пригожина и командира "ЧВК Вагнер" Дмитрия Уткина.

Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию. Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией"

Напомним, что бизнес-джет Embraer Legacy 600 упал у села Куженкино. Судно выполняло рейс из Москвы в Петербург.

Видео: Piter.TV