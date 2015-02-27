По факту крушения бизнес-джета в Тверской области возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту крушения бизнес-джета в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 23 августа.
Кроме того, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил смерть Евгения Пригожина и командира "ЧВК Вагнер" Дмитрия Уткина.
Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию.
Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией"
Напомним, что бизнес-джет Embraer Legacy 600 упал у села Куженкино. Судно выполняло рейс из Москвы в Петербург.
Видео: Piter.TV
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