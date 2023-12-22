Набережную Чёрной речки хотят благоустроить к концу 2024 года

Завершение работ запланировано к концу 2024 года.

Администрация Приморского района Петербурга проводит конкурс на разработку проекта по благоустройству берегов Чёрной речки. Начальная цена контракта составляет около 2,5 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

Судя по документации, планируется обустроить участок от улицы Генерала Хрулёва до Сабировской улицы. Обновлённая набережная будет зеленым пространством с малыми архитектурными формами, площадками для детей и спорта, уличной мебелью и другими элементами.

Решение о выборе исполнителя проекта должно быть принято к 23 апреля. Завершение работ запланировано к концу 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что внесение изменений в проект ШМСД обойдется в 495 млн рублей.

Фото: zakupki.gov.ru