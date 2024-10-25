  1. Главная
На набережной Черной речки модернизировали ЦТП
Сегодня, 9:46
На набережной Черной речки модернизировали ЦТП

Устаревшее оборудование заменено современным отечественного производства.

На набережной Черной речки в Петербурге завершена модернизация центрального теплового пункта. Работы провели специалисты АО "ТЭК СПб", рассказали в городском комитете по энергетике. 

Устаревшее оборудование заменено современным отечественного производства, которое может функционировать без присутствия персонала. ЦТП получил новый щит управления, а также обеспечен герметичной запорно-регулирующей арматурой и современной изоляцией трубопроводов. 

Теперь надежным и качественным теплоснабжением будут обеспечены шесть жилых домов в Приморском районе. 

Ранее на Piter.TV: Петергоф и Ломоносов связал новый водопровод для 100 тыс. жителей. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

