На набережной Черной речки модернизировали ЦТП

На набережной Черной речки в Петербурге завершена модернизация центрального теплового пункта. Работы провели специалисты АО "ТЭК СПб", рассказали в городском комитете по энергетике.

Устаревшее оборудование заменено современным отечественного производства, которое может функционировать без присутствия персонала. ЦТП получил новый щит управления, а также обеспечен герметичной запорно-регулирующей арматурой и современной изоляцией трубопроводов.

Теперь надежным и качественным теплоснабжением будут обеспечены шесть жилых домов в Приморском районе.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"