В Петербурге обновили оборудование 34 центральных тепловых пунктов

Работы повысили надежность теплоснабжения для порядка 100 тыс. жителей.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обновили оборудование 34 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Работы проводились в рамках подготовки к отопительному сезону. Было обновлено электротехническое оборудование в ЦТП в восьми районах: Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском, Василеостровском, Невском, Красногвардейском и Калининском. В семи из них отремонтировали водо-водяные подогреватели, еще в 11 – частоты. Замена насосных агрегатов потребовалась еще в 16 ЦТП.

В зоне обновленных объектов находятся 204 здания, среди них – 142 жилых дома, 19 детских и два лечебных учреждения. Работы повысили надежность теплоснабжения для порядка 100 тыс. жителей.

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Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"