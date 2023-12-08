На набережной Черной речки горела "Газель"

Сведений о пострадавших нет.

В Приморском районе 30 июня произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в 14:45. В грузовом автомобиле марки "Газель", припаркованном у дома 12 по набережной Черной речки, сгорели сгораемые части. К 15:06 огонь потушили.

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Будапештской улице во время пожара погиб мужчина.

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