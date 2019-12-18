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На Будапештской улице во время пожара погиб мужчина
Сегодня, 10:17
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На Будапештской улице во время пожара погиб мужчина

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В комнате и на балконе происходило горение обстановки на площади 21 квадратный метр.

Во Фрунзенском районе сегодня, 28 июня, произошел пожар. На Будапештской улице в доме № 104, корпус 1, загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:47. В комнате и на балконе происходило горение обстановки на площади 21 квадратный метр.

С огнем боролись 17 спасателей и четыре единицы техники. В 09:19 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося погиб мужчина. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Белы Куна утром горела трехкомнатная квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская улица, купчино, погиб мужчина, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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