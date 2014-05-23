На улице Белы Куна утром горела трехкомнатная квартира

Сегодня, 28 июня, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Белы Куна в доме № 22, корпус 2, загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:32. В квартире общей площадью 65 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади.
С огнем боролись 17 спасателей и четыре единицы техники. В 08:10 пожар был ликвидирован.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в здании Российской академии наук горело кафе.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все