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На улице Белы Куна утром горела трехкомнатная квартира
Сегодня, 9:13
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На улице Белы Куна утром горела трехкомнатная квартира

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С огнем боролись 17 спасателей и четыре единицы техники. 

Сегодня, 28 июня, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Белы Куна в доме № 22, корпус 2, загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании  поступил на пульт диспетчера в 07:32. В квартире общей площадью 65 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади.

С огнем боролись 17 спасателей и четыре единицы техники. В 08:10 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в здании Российской академии наук горело кафе.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, мчс, пожар в купчино, улица белы куна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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