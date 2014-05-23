На улице Белы Куна утром горела трехкомнатная квартира

С огнем боролись 17 спасателей и четыре единицы техники.

Сегодня, 28 июня, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Белы Куна в доме № 22, корпус 2, загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:32. В квартире общей площадью 65 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади.

С огнем боролись 17 спасателей и четыре единицы техники. В 08:10 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv