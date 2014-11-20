  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В здании Российской академии наук горело кафе
Сегодня, 16:55
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В здании Российской академии наук горело кафе

0 0

В вентиляционной шахте происходило горение 15 погонных метров.

Сегодня, 27 июня, в Василеостровском районе произошел пожар. На Университетской набережной, 5, горело помещение. Это случилось в здании Российской академии наук.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:52. Известно, что в кафе в вентиляционной шахте происходило горение 15 погонных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 16:22 пожар был ликвидирован.

Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины.

Фото: Pxhere

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии