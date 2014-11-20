В здании Российской академии наук горело кафе

В вентиляционной шахте происходило горение 15 погонных метров.

Сегодня, 27 июня, в Василеостровском районе произошел пожар. На Университетской набережной, 5, горело помещение. Это случилось в здании Российской академии наук. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:52. Известно, что в кафе в вентиляционной шахте происходило горение 15 погонных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 16:22 пожар был ликвидирован.

Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины.

Фото: Pxhere