В здании Российской академии наук горело кафе

Сегодня, 27 июня, в Василеостровском районе произошел пожар. На Университетской набережной, 5, горело помещение. Это случилось в здании Российской академии наук. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:52. Известно, что в кафе в вентиляционной шахте происходило горение 15 погонных метров.
На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 16:22 пожар был ликвидирован.
Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все