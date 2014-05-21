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Во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины
Сегодня, 11:06
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Во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины

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Пострадавших доставили в больницу. Пожар удалось потушить за 25 минут.

В Выборгском районе Петербурга сегодня, 27 июня, произошел пожар. На Дрезденской улице в доме № 5 горела двухкомнатная квартира. В одном помещении пламя охватило семь квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Квартира загорелась утром. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:42. На место случившегося выехали две спецмашины и 10 спасателей. В 10:02 возгорания  локализовали. Спустя семь минут пожар полностью ликвидировали. 

На месте пожара пострадали две женщины. Их забрала скорая помощь. Петербурженок доставят в больницу. 

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в Металлострое горели гараж и автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: дрезденская, мчс, пострадали во время пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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