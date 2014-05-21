Во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины

Пострадавших доставили в больницу. Пожар удалось потушить за 25 минут.

В Выборгском районе Петербурга сегодня, 27 июня, произошел пожар. На Дрезденской улице в доме № 5 горела двухкомнатная квартира. В одном помещении пламя охватило семь квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Квартира загорелась утром. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:42. На место случившегося выехали две спецмашины и 10 спасателей. В 10:02 возгорания локализовали. Спустя семь минут пожар полностью ликвидировали.

На месте пожара пострадали две женщины. Их забрала скорая помощь. Петербурженок доставят в больницу.

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в Металлострое горели гараж и автомобиль.

Фото: Piter.tv