В Металлострое горели гараж и автомобиль

Огонь повредил задний бампер и крыло машины SsangYong.

В Колпинском районе сегодня, 27 июня, произошел пожар. В поселке Металлострой на улице Богайчука у дома № 24 горели гараж и автомобиль. Пламя вспыхнуло в 5:46 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей. В гараже размером 3х8 метров происходило горение обстановки на площади 2 квадратных метра, в рядом стоящем легковом автомобиле марки SsangYong обгорели задний бампер и крыло.

Пожар удалось потушить к 06:08. Сведения о пострадавших не поступали.

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что полицейские задержали двух петербуржцев, подозреваемых в серии интернет-мошенничеств.

Фото: Piter.tv