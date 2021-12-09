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В Металлострое горели гараж и автомобиль
Сегодня, 9:34
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В Металлострое горели гараж и автомобиль

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Огонь повредил задний бампер и крыло машины SsangYong.

В Колпинском районе сегодня, 27 июня, произошел пожар. В поселке Металлострой на улице Богайчука у дома № 24 горели гараж и автомобиль. Пламя вспыхнуло в 5:46 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей. В гараже размером 3х8 метров происходило горение обстановки на площади 2 квадратных метра, в рядом стоящем легковом автомобиле марки SsangYong обгорели задний бампер и крыло.

Пожар удалось потушить к 06:08. Сведения о пострадавших не поступали.      

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается. 

Ранее мы писали, что полицейские задержали двух петербуржцев, подозреваемых в серии интернет-мошенничеств.

Фото: Piter.tv

Теги: горели гараж и автомобиль, пожар в металлострое
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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