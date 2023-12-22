В Металлострое ликвидировали мощный пожар в ангаре

Сведений о пострадавших нет.

В поселке Металлострой Колпинского района Петербурга 15 апреля произошел пожар в ангаре. Его ликвидировали, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Информация о возгорании по адресу: дорога на Металлострой, 5к3, поступила на пульт спасателей в 18:22. Полыхал металлический ангар площадью 15х30 метров. В 19:03 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, к 20:05 от него отказались и начали работать по номеру 1. Тогда же огонь локализовали, а в 21:55 – ликвидировали.

Сведений о пострадавших нет. Тушили пожар 34 человека личного состава МЧС и семь единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу