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На Кантемировской огонь уничтожил бытовку
Сегодня, 17:27
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На Кантемировской огонь уничтожил бытовку

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Бороться с огнем приехали 10 пожарных и две спецмашины. Они тушили постройку в течение 15 минут.

В Выборгском районе в понедельник, 15 апреля, произошел пожар. На Кантемировской улице в дома 17 полыхала бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:02. Выяснилось, что в дощатой, обшитой металлом бытовке происходило горение по всей площади. 

Бороться с огнем приехали 10 пожарных и две спецмашины. Они тушили постройку в течение 15 минут. В 17:17 возгорание ликвидировали. 

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что тотальный диктант пройдет в Петербурге 20 апреля.

Фото: Piter.tv
 

Теги: горела бытовка, кантемировская улица, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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