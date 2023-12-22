На Кантемировской огонь уничтожил бытовку

Бороться с огнем приехали 10 пожарных и две спецмашины. Они тушили постройку в течение 15 минут.

В Выборгском районе в понедельник, 15 апреля, произошел пожар. На Кантемировской улице в дома 17 полыхала бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:02. Выяснилось, что в дощатой, обшитой металлом бытовке происходило горение по всей площади.

Бороться с огнем приехали 10 пожарных и две спецмашины. Они тушили постройку в течение 15 минут. В 17:17 возгорание ликвидировали.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что тотальный диктант пройдет в Петербурге 20 апреля.

Фото: Piter.tv

