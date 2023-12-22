Тотальный диктант пройдет в Петербурге 20 апреля

В этом году эксклюзивный текст диктанта сочинила известная российская писательница Анна Матвеева.

В Петербурге 20 апреля состоится Тотальный диктант. В акции участвуют 162 общественных пространства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Принять участие в проекте смогут 10 тыс. человек. В этом году эксклюзивный текст диктанта сочинила известная российская писательница Анна Матвеева. Читать его будут Евгений Водолазкин, Андрей Ургант, Николай Буров и многие другие.

Дети тоже смогут написать диктант. Школьников от 7 до 10 лет будут ждать в библиотеке им. А.С. Пушкина.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовала Неделя донорства крови.

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант в Санкт-Петербурге