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В Металлострое при возгорании самоходного коленчатого подъемника погиб рабочий
Сегодня, 18:00
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В Металлострое при возгорании самоходного коленчатого подъемника погиб рабочий

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Обстоятельства произошедшего уточняются.

В поселке Металлострой Колпинского района Петербурга днем 7 апреля произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 15:49. Полыхал самоходный коленчатый подъемник. 

Огонь потушили к 16:22. Внутри подъемника находился оператор, он погиб. 

К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: в тоннеле петербургского метрополитена скончался рабочий.

Фото: Piter.TV

Теги: подъемник, пожар в металлострое
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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