В тоннеле петербургского метрополитена скончался рабочий

В Кировском районе Петербурга на рабочей смене скончался строитель метрополитена. Об этом 7 апреля пишет "Фонтанка".
По данным издания, сигнал в экстренные службы поступил днем 6 апреля, о случившемся сообщил бригадир. Мужчина умер в тоннеле.
Шахта, в которой скончался рабочий, является составной частью "коричневой" линии метрополитена. Он был сотрудником субподрядной организации, а не "Метростроя Северной Столицы". В компании отметили, что "будет оказано всесторонне содействие". Кроме того, "организуют внеплановые проверки на всех объектах".
Ранее мы рассказывали о том, что на стройке в Шушарах погиб рабочий-иностранец.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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