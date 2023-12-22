В тоннеле петербургского метрополитена скончался рабочий

Он был сотрудником субподрядной организации, а не "Метростроя Северной Столицы".

В Кировском районе Петербурга на рабочей смене скончался строитель метрополитена. Об этом 7 апреля пишет "Фонтанка".

По данным издания, сигнал в экстренные службы поступил днем 6 апреля, о случившемся сообщил бригадир. Мужчина умер в тоннеле.

Шахта, в которой скончался рабочий, является составной частью "коричневой" линии метрополитена. Он был сотрудником субподрядной организации, а не "Метростроя Северной Столицы". В компании отметили, что "будет оказано всесторонне содействие". Кроме того, "организуют внеплановые проверки на всех объектах".

Ранее мы рассказывали о том, что на стройке в Шушарах погиб рабочий-иностранец.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)