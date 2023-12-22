На территории завода в Петербурге "КамАЗ" задавил водителя

По предварительным данным, погибший, который работал водителем "КамАЗа", скончался под колесами собственного грузовика.

По факту ДТП с наездом грузовика на водителя на территории завода по улице Тельмана полицейские проводят проверку. Об этом 5 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 4 мая поступила информация о том, что с высоты на улице Тельмана, 16, упал мужчина. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 57-летнего петербуржца, обстоятельства его смерти установлены.

По предварительным данным, погибший, который работал водителем "КамАЗа", скончался под колесами собственного грузовика. В тот день мужчина привез на завод щебень для выгрузки. Он вышел из кабины, не поставив транспортное средство на ручной тормоз, в результате чего автомобиль начал движение. От полученных травм водитель скончался на месте.

Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее на Piter.TV: под колесами своего же манипулятора скончался водитель в Красном Селе.

Фото: Piter.TV