Под колесами своего же манипулятора скончался водитель в Красном Селе

Полиция устанавливает детали происшествия, проводится проверка.

Вечером 4 мая в Красном Селе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля-манипулятора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте аварии, под колесами грузовика, сотрудники ГИБДД обнаружили тело 63-летнего мужчины. Установлено, что погибший, управляя транспортным средством марки ISUZU, у дома 10 по улице Первого Мая в Красном Селе остановился на проезжей части из-за технической неисправности колеса. Водитель вышел из автомобиля, не обеспечив его неподвижность. Учитывая уклон проезжей части, манипулятор начал движение и въехал в стоящую впереди машину Chevrolet Epica. После этого "легковушка" остановилась в отбойном ограждении, а грузовик поехал дальше.

Для остановки транспортного средства мужчина попытался запрыгнуть в его кабину, однако сорвался и попал под переднее колесо. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Полиция устанавливает детали происшествия, проводится проверка.

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Фото: Telegram / Топ новости Петербурга