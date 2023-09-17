В аварии в Красном Селе пострадали женщина и подросток

Не предоставив друг другу преимущество в очередности проезда, столкнулись Skoda Rapid и Hyundai.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП в Красном Селе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 июня правоохранителям поступила информация об аварии на перекрестке проспекта Ленина и улицы Массальского. Не предоставив друг другу преимущество в очередности проезда, столкнулись Skoda Rapid и Hyundai. После произошедшего автомобиль Skoda оказался на тротуаре.

В ДТП серьезно никто не пострадал. У пассажирок Skoda, 36-летней женщины и 16-летней школьницы, диагностированы ушибы груди и головы. От медицинской помощи они отказались.

Ранее мы рассказывали о том, что ДТП с троллейбусом случилось на Среднем проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти