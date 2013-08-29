В Красном Селе водитель машины Honda сбил насмерть пожилую женщину

После аварии мужчина попытался скрыться, однако его задержал экипаж ДПС.

Полицейские задержали водителя, который скрылся после смертельного ДТП с пешеходом в Красном Селе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 23 июня у дома 76 по Аннинскому шоссе в Красном Селе 62-летний водитель автомобиля Honda Civic вне зоны пешеходного перехода сбил 70-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

После аварии мужчина попытался скрыться, однако его задержал экипаж ДПС.

Ранее на 2-м километре автодороги "Старополье — Осьмино" в Ленобласти грузовой автомобиль насмерть сбил байкера. Последний без мотошлема и мотоэкипировки выехал на встречную полосу движения, не справившись с управлением.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти