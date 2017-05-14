На трассе в Ленобласти грузовик насмерть сбил байкера

Мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

Полиция проводит проверку после смертельного дорожно-транспортного происшествия. На 2 километре автодороги "Старополье-Осьмино" в Ленинградской области столкнулись грузовой автомобиль и мотоциклист.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около шести вечера накануне, 21 июня, вне населенного пункта. 36-летний байкер на мотоцикле "Ирбис" без мотошлема и мотоэкипировки выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Там он столкнулся с автомобилем "Исузу" с прицепом под управлением 47-летнего водителя.

Мотоциклист в результате происшествия скончался на месте ДТП. Пострадал также и его 42-летний пассажир, его госпитализировали в больницу. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее Piter.TV сообщил, что после ДТП на Обводном канале байкер и его пассажирка оказались в реанимации.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области