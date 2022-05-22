После ДТП на Обводном канале байкер и его пассажирка оказались в реанимации

Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ночь на 21 июня на пересечении Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала в Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили очевидцы в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Предварительно, столкнулись автомобиль Honda и байкер. С последним также еще находилась пассажирка. На место происшествия прибыли две кареты скорой медицинской помощи, пожарные.

По информации "Фонтанки", мотоциклом управлял 37-летний житель Ленобласти. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, диагностированы закрытый перелом костей таза, открытый перелом бедра и рваные раны. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Пассажиркой байкера являлась 35-летняя жительница Петродворца. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Помимо этого, у женщины сломаны голени и кости таза, она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новом Девяткино в аварии погиб мотоциклист.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП