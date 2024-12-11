Суд избрал меру пресечения обвиняемому в смертельном ДТП на Обводном канале

Ему запрещено управлять транспортом, пользоваться средствами связи и покидать город.

Московский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий водителю Skoda, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смертельное ДТП на Обводном канале. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов.

Следствие настаивало на домашнем аресте, опасаясь, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на потерпевших. Однако суд отклонил ходатайство.

Таким образом, на весь период предварительного расследования Морозову запрещено управлять транспортными средствами, пользоваться средствами связи и выезжать за пределы Санкт-Петербурга.

Суд отметил, что Морозов неоднократно нарушал правила дорожного движения, но ранее не был судим. Он официально трудоустроен, женат и воспитывает двоих детей. В настоящее время ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV