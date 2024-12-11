Петербурженка "вышла замуж" за умершего, чтобы получить его квартиру на Стачек

Она предоставляла поддельное свидетельство о заключении брака.

Петербурженка "вышла замуж" за умершего, чтобы получить его квартиру. В отношении 63-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подробности рассказали в прокуратуре Кировского района.

По версии следствия, обвиняемая в период с июля 2015 года по сентябрь 2016 года, для доказательства наличия прав на наследство, предоставляла нотариальным и судебным органам, а также государственным учреждениям поддельное свидетельство о заключении брака с мужчиной, умершим в марте 2015 года. В результате она унаследовала квартиру на проспекте Стачек стоимостью около 6 млн рублей и зарегистрировала на себя право собственности.

Потерпевшей по уголовному делу признана сестра покойного, на защиту которой также встали все соседи и знакомые умершего хозяина квартиры. В ходе следствия они пояснили, что обвиняемую никогда не видели.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё одна женщина представлялась курьером и похищала обувь.

Фото: Piter.tv