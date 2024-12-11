В Петербурге женщина представлялась курьером и похищала обувь

Таким образом злоумышленница хотела подзаработать.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Ей вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 17 января в надзорном ведомстве.

Обвиняемая в сентябре 2024 года, работая курьером, получила заказ в виде семи пар обуви, которые необходимо было доставить в химчистку. Общая их стоимость составляла 270 тыс. рублей.

Женщина взяла посылку, однако не дошла до химчистки, решив похитить товар и перепродать. Таким образом злоумышленница хотела подзаработать: она специально зарегистрировалась в приложении для курьеров под чужим именем.

Уголовное дело направили в Василеостровский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV