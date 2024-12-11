Задержан участник смертельного ДТП на Обводном канале

В той аварии погибла женщина с дочерью.

Полиция задержала водителя Skoda — участника аварии на Обводном канале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, инцидент произошёл 18 января на нерегулируемом перекрёстке набережной Обводного канала и Рыбинской улицы. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes, который после развернуло и он, пробив ограждение, упал в воду. В результате ДТП погибли 37-летняя водительница и ее 14-летняя дочь.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее Piter.TV сообщал, что на Ушаковской набережной в ДТП пострадали двое детей.

Видео: Telegram-канал "ДТП И ЧП СПб"