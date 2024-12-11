На Ушаковской набережной в ДТП пострадали двое детей

Полиция проверяет все обстоятельства происшествия.

Инцидент произошёл 18 января в 15:10 у дома 17/1. По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Renault Koleos, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю такси Exeed LX под управлением 44-летнего водителя.

После столкновения оба автомобиля выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем BMW, которым управлял 39-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП пострадали двое 11-летних детей, находившихся на заднем сиденье такси. Один из мальчиков был госпитализирован в состоянии средней тяжести, второй получил лёгкие травмы и после медицинского осмотра был отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее Piter.TV сообщал, что автомобиль с пассажирами утонул в Обводном канале.

Фото: Piter.TV