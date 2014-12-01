В Новом Девяткино в аварии погиб мотоциклист

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщили в региональном МВД.
Утром 20 июня на 3 км автодороги "Санкт-Петербург – Матокса" в деревне Новое Девяткино, 62-летний водитель Škoda Yeti, совершая поворот налево в сторону проспекта Энергетиков, столкнулся с двигавшемся во встречном направлении мотоциклом Suzuki под управлением 32-летнего молодого человека.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.
Ранее петербурженка оказалась в реанимации после ДТП с электросамокатом на улице Подвойского.
Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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