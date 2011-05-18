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Петербурженка оказалась в реанимации после ДТП с электросамокатом на улице Подвойского
Сегодня, 18:16
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Петербурженка оказалась в реанимации после ДТП с электросамокатом на улице Подвойского

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Электросамокатчик скрылся с места ДТП.

На улице Подвойского в Петербурге электросамокатчик сбил 52-летнюю жительницу Невского района. Об этом 18 июня пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По данным источника, женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Неизвестный на электросамокате сбил ее.

Петербурженку госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины на голове, переломы носа и глазницы. Также у нее выявили закрытую травму груди, переломы шести ребер, закрытый перелом ключицы и открытый перелом плечевой кости. 

В настоящее время женщина помещена в отделение интенсивной терапии. Электросамокатчик скрылся с места ДТП.

Ранее на Краснопутиловской улице в Петербурге неизвестный на электросамокате сбил шестилетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: авария с участием электросамоката, улица подвойского
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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