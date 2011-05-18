Петербурженка оказалась в реанимации после ДТП с электросамокатом на улице Подвойского

Электросамокатчик скрылся с места ДТП.

На улице Подвойского в Петербурге электросамокатчик сбил 52-летнюю жительницу Невского района. Об этом 18 июня пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По данным источника, женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Неизвестный на электросамокате сбил ее.

Петербурженку госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины на голове, переломы носа и глазницы. Также у нее выявили закрытую травму груди, переломы шести ребер, закрытый перелом ключицы и открытый перелом плечевой кости.

В настоящее время женщина помещена в отделение интенсивной терапии. Электросамокатчик скрылся с места ДТП.

Ранее на Краснопутиловской улице в Петербурге неизвестный на электросамокате сбил шестилетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)