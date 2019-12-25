Полиция задержала курьера мошенников, похитившего у пенсионерки с Подвойского 880 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Невского района задержала курьера мошенников, обманувшего пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 15 мая правоохранителям поступило заявление от 73-летней женщины, которая проживает в доме на улице Подвойского, о том, что ей позвонили незнакомцы. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности злоумышленники убедили потерпевшую оформить курьерскую доставку до Октябрьской набережной и передать подъехавшему таксисту 880 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе по подозрению поймали 40-летнего местного жителя.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские полицейские задержали троих подозреваемых в содействии зарубежным телефонным мошенникам.

Фото: Piter.TV