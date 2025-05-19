Петербургские полицейские задержали троих подозреваемых в содействии зарубежным телефонным мошенникам

Двое из них проживали в Дагестане, еще один – в Петербурге.

В Петербурге задержали троих участников организованной группы, которые подозреваются в содействии телефонным мошенникам из-за рубежа. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, международная криминальная схема работала с начала 2024 года. Молодые люди действовали по указанию анонимных кураторов. В арендованной квартире они разместили специальные технические устройства. Участники группы обеспечивали бесперебойную работу сим-карт операторов сотовой связи. Также в целях конспирации регистрировали их на иностранных граждан или несуществующих лиц. По указанию мошенников на абонентские номера данных сим-карт доверчивые граждане переводили денежные средства. Впоследствии они обналичивались или конвертировались в криптовалюту.

Оперативники установили личности еще троих подозреваемых. Двое из них проживали в Дагестане, еще один – в Петербурге. Они были задержаны по местам жительства. В ходе обысков обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты и электронные носители информации. Дополнительно установлено 77 эпизодов противоправной деятельности.

Уголовные дела соединены в одно производство и переданы для проведения расследования в МВД России по гПетербургу и Ленинградской области. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За присвоение 2 млн рублей за туристические путевки петербурженка проведет 5 лет в колонии.

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