За присвоение 2 млн рублей за туристические путевки петербурженка проведет 5 лет в колонии

Куликова, получив деньги, не забронировала путевки в Грецию, Италию, Турцию, Испанию, Вьетнам, Доминикану, ОАЭ, на Гоа и Самуи.

В Петербурге вынесли приговор по делу о хищении денежных средств при продаже туристических путевок. Подробности сообщила прокуратура Приморского района.

В суде установлено, что в период с июня 2018 года по октябрь 2019 года подсудимая Екатерина Куликова, являясь генеральным директором в ООО "Кросс Энерджи", а также менеджером по туризму в ООО "Тур в большом городе", заключила с гражданами договоры о реализации туристских продуктов стоимостью от 17 тысяч до 660 тысяч рублей.

Куликова, получив деньги, не забронировала путевки в Грецию, Италию, Турцию, Испанию, Вьетнам, Доминикану, ОАЭ, на Гоа и Самуи.

В результате 16 потерпевшим причинен ущерб в размере более 2 млн рублей. Деньги женщина потратила по своему усмотрению.

Судом петербурженке назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Двое обвиняемых в хищении 96 млн рублей при строительстве для Мариинского театра арестованы.

Видео: Telegram/ Прокуратура СПб