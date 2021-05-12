Двое обвиняемых в хищении 96 млн рублей при строительстве для Мариинского театра арестованы

Дело стало частью серии расследований хищений при госзакупках.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 14 июля 2025 года двух фигурантов уголовного дела о хищении почти 96 млн рублей при строительстве административно-производственного здания для Мариинского театра. Обвиняемые пвзяты пд стражу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2023 году обвиняемые заключили договор с Мариинским театром на строительство здания по адресу ул. Булавского, 6а, после чего предоставили в федеральное казначейство поддельные документы о выполненных работах и поставках материалов. Это позволило им получить авансовый платеж в размере 95 937 166 рублей 66 копеек, нанеся театру значительный материальный ущерб.

Следствие продолжает устанавливать всех возможных участников преступной схемы, сообщает пресс-служба объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель задержан после смертельного ДТП со скутеристом и лосем под Всеволожском.

Фото: Piter.TV